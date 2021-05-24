لليوم الثاني.. مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

جدد مستوطنون يهود، صباح الاثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في مدينة القدس، لليوم الثاني توالياً.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، للأناضول: "جدد المستوطنون اقتحاماتهم منذ صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "حتى اللحظة اقتحم 80 مستوطنا المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى".

وأوضح المسؤول أنه "لم تسجل أي اشتباكات في ساحات المسجد".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعادت السماح للمتطرفين اليهود باقتحام الأقصى، الأحد، بعد منع استمر 3 أسابيع.

وتتم الاقتحامات على فترتين؛ الأولى صباحا والثانية بعد صلاة الظهر.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان على غزة.

وأسفر عدوان إسرائيلي وحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بأراضي 48، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

بينما قٌتل 13 إسرائيليا، وأصيب المئات؛ خلال رد الفصائل الفلسطينية في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.