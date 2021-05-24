منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأراضي الفلسطينية تطالب بفتح قطاع غزة

طالبت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأراضي الفلسطينية بإعادة "فتح قطاع غزة وربطه ببقية فلسطين، وتوفير أفق سياسي يعالج الأسباب الجذرية وراء استمرار النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل".

قالت المسؤولة الأممية لين هاستينغز، الأحد، في بيان بعد زيارة لغزة استمرت يومين: "تحدثت إلى الناس الذين تحمّلوا معاناة لا يمكن تخيُلها على مدى 11 يوما من الأعمال القتالية، والتقيت أُسرا تكبدت أضرارا فادحة في الجولة الأخيرة من القتال".

وأضافت: "دُمرت عدة أماكن كانت لا يُستغنى عنها فيما مضى لتقديم الخدمات الأساسية، بما فيها مختبر طبي كان يؤمّن فحوصات الإصابة بفيروس كورونا. وتضررت خطوط مياه الصرف الصحي، مما يهدد بانتشار الأمراض. وأصابت الأضرار مركز الرعاية الصحية الأولية الوحيد. وكل ذلك في خضم وباء عالمي".

وتابعت: "ومن الرسائل التي تكرّرت على مسامعي أن الناس في غزة تعرضوا لصدمة فاقت كل ما سبقها، فالضربات على شدتها لم تتوقف. وعدد هائل من البيوت فُقد والأحبة قضوا نحبهم. لقد أخبرني عدد ليس بالقليل من الناس بأنهم يشعرون بالعجز، وما عاد لديهم من أمل".

وقالت هاستينغز إنه "في الأيام المقبلة، سنطلق مناشدة مالية مشتركة بين الوكالات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الجديدة، ويجب أن نملك القدرة على تنفيذ خطة الدعم التي أعددناها بحذافيرها".

وأردفت: "لا غنى عن الدعم السخي من شركائنا المانحين من جميع المناطق، مثلما هو وصول العاملين في المجال الإنساني وتقديم المساعدات للمحتاجين دون عوائق".

وأوضحت هاستينغز أن "التصعيد تسبب في تفاقم وضع إنساني مفجع أصلا في غزة، نجم عن 14 عاما من الحصار والانقسام الداخلي".

ومنذ صيف 2006، تحاصر إسرائيل غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، إثر فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وشددت هاستينغز على ضرورة "ألا تألو الأمم المتحدة جهدا لنضمن أن هذه المأساة لن تتكرر، وأن يتم تعزيز وقف إطلاق النار وتفادي الاستفزازات وإخضاع أولئك الذي ينتهكون القانون الدولي الإنساني للمساءلة وتوفير أفق سياسي يعالج الأسباب الجذرية وراء استمرار النزاع".

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

واستطردت: "يجب أن تُفتح غزة ويعاد ربطها ببقية أنحاء فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وإطلاق حوار جدي لتحقيق حل عادل ودائم للجميع".