موقع "ميدل إيست آي" البريطاني يزعم وجود انقلاب رئاسي في تونس

أورد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني معلومات تحدث فيها عن مزاعم "انقلاب" تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حول الأمر.

والأحد، نشر الموقع وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس".

ووفق الوثيقة "حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية"، وهي حالة الاســتثناء ويعبر عنها "بالديكتاتورية الدستورية".

وتقترح الوثيقة لتنفيذ تفعيل الفصل 80 "الدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل، ودعوة كبار المسؤولين لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي".

وتواصل الوثيقة شرح تفعيل الخطة: "ترفع الجلسة بعد ذلك، دون السماح للحضور بمغادرة قصر قرطاج، مع فصل منطقة القصر الرئاسي عن شبكة الاتصالات أو الإنترنت، ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للإعلان عن التدابير الاستثنائية".

ومن التدابير الاستثنائية "تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".

ويتم نشر "القوات المسلحة على مداخل المدن والمرافق الحيوية وفي الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي في تونس حول هذه المزاعم، حتى الساعة 8:33 (ت.غ).

وإلى جانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.