وزير الخارجية القطري يزور السودان لتعزيز العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأحد، إلى العاصمة السودانية في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن آل ثاني "وصل الخرطوم مساء الأحد، في زيارة تستغرق يومين، وكانت في استقباله وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي".

وأضافت الوكالة أن الوزير القطري سيجري خلال زيارته "لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية".

وأشارت إلى أن "الزيارة تأتي بغرض تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وقطر".

وفي أبريل/نيسان الماضي أجرى البرهان مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من المسؤولين في العاصمة الدوحة، في زيارة هي الأولى له إلى قطر بعد زيارة محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتُقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليارات دولار، بحسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة بين الدول التي تستثمر في البلاد.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش، وقوى مدنية، وأطراف عملية السلام من الحركات المسلحة.