أمير قطر يدعو السيسي لزيارة الدوحة

وجه أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة.

واستقبل السيسي، الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية بسام راضي إن وزير الخارجية القطري نقل للسيسي رسالة من الشيخ تميم بن حمد تضمنت دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.

كما أعرب الأمير تميم في رسالته للسيسي عن تطلع الدوحة لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة التطورات الإقليمية، بحسب راضي.

والإثنين بدأ وزير الخارجية القطري زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين على رأس وفد قادما من السودان، وخلال اليومين الماضيين، زار ليبيا والسودان، وأجرى مباحثات مع مسؤولين في البلدين.

وفي مارس/آذار الماضي، زار وزير خارجية قطر القاهرة، للمرة الأولى منذ منتصف 2017.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ المصالحة.

ومنذ إعلان المصالحة، أشادت القاهرة والدوحة، في أكثر من مناسبة، بتطور العلاقات بينهما.