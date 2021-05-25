إسماعيل هنية يزور القاهرة خلال أيام

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، أن وفدا برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، "سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة"، بعد تلقي دعوة من مصر.

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، إن وفدا من الحركة برئاسة هنية "سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة"، دون تحديد موعد.

وأضاف أن "زيارة القاهرة تأتي لاستكمال جهود مصر في لجم العدوان الصهيوني على شعبنا".

وذكر قاسم أن الزيارة تأتي أيضا "لمتابعة دور مصر في جهود إعادة إعمار غزة".

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى غزة، وشمل قصفا جويا وبريا وبحريا، ما أسفر عن 254 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى 1948 إصابة، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ومنذ فجر الجمعة، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من غاراتها على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، ويحاصره الاحتلال منذ صيف 2006، ورد الفصائل بإطلاق صواريخ على مناطق إسرائيلية.