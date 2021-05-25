بلينكن: سنطلب من الكونغرس 75 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستطلب من الكونغرس تخصيص 75 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين في عام 2021.

وعقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن واشنطن ستقدم 5.5 ملايين دولار مساعدات عاجلة لقطاع غزة، و32 مليون دولار مساعدات لمنظمات إغاثية دولية.

وتابع أن بلاده ستعيد فتح قنصليتها في مدينة القدس، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين.

وأردف: "سنستمر في معارضتنا أي ممارسات أحادية تؤدي إلى مزيد من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفجر الجمعة، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

وأسفر العدوان في غزة عن 254 شهيدا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 1948 مصابا، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وخلال العدوان الأخير على الأراضي الفلسطينية، أثار الموقف الأمريكي انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث أعلنت إدارة بايدن مرارا عن تأييدها لما اعتبرت أنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ووافقت على صفقة تسليح جديدة لتل أبيب.

ومساء الثلاثاء، وصل بلينكن إلى رام الله، قادما من القدس، حيث بدأ صباحا أول زيارة له إلى المنطقة، وتشمل إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن.

واستقبل عباس، في رام الله صباح الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، غداة استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري.