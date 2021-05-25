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عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.05.2021 12:36
آخر تحديث في 25.05.2021 12:41
عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بمدينة القدس، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة الأناضول: "إن 79 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين للمسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعادت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، يوم الأحد الماضي، بعد منع استمر 3 أسابيع.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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