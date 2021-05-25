مجلس القبائل والعشائر السورية يطالب بخروج إيران وي ب ك من سوريا

جدد مجلس القبائل والعشائر السورية إدانته لكل من إيران ومنظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين، وطالب بخروجها من البلاد.

جاء ذلك في المؤتمر العام للمجلس الذي عقد في مدينة أعزاز شمالي سوريا، بحضور شيوخ وممثلي القبائل والعشائر العربية السورية وممثلين عن التركمان والأكراد وبقية الأقليات في البلاد.

كما شارك في المؤتمر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نصر الحريري، وشخصيات معارضة، بحسب مراسل الأناضول.

ورفض المؤتمر الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري في 26 من شهر مايو/أيار الجاري، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وخاصة النساء.

وقال مضر حماد الأسعد المتحدث باسم مجلس العشائر، لمراسل الأناضول، إن الشعب السوري يمر بمرحلة صعبة وإن مؤتمر العشائر يهدف لاستعادة روح الثورة التي انطلقت في مارس/آذار 2011.

وطالب الأسعد بخروج كل من منظمة "ي ب ك" وإيران من سوريا، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على تقسيم البلاد.

ودعا الأسعد الولايات المتحدة للتوقف عن دعم "ي ب ك" التي تستخدم ذلك الدعم ضد المواطنين في مناطق سيطرتها شرقي سوريا.

وتأسس مجلس العشائر والقبائل السورية في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وانضوت 150 قبيلة وعشيرة تحت مظلته.

وفي قضية أخرى، أدان رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية سالم المسلط في كلمة ألقاها بالمؤتمر، الاعتداءات الإسرائيلية وقصف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.