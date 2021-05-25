هل تبني الإمارات قاعدة عسكرية سرية على جزيرة قبالة سواحل اليمن؟

رصدت مواقع عدة بناء قاعدة جوية مجهولة في جزيرة بركانية قبالة سواحل اليمن تقع في واحدة من النقاط البحرية الاستراتيجية في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.

في حين لم تدع أي دولة وقوفها وراء تشييد القاعدة الجوية في جزيرة ميون في مضيق باب المندب، فإن حركة الملاحة المرتبطة بمحاولة سابقة لبناء مدرج ضخم عبر الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر تعود إلى الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات طويلة.

ويقول مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن الإماراتيين يقفون وراء هذا الجهد رغم أن الإمارات أعلنت في عام 2019 أنها سحبت قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال جيريمي بيني، محرر الشرق الأوسط مجلة جيني ديفينس الاستخباراتية، الذي تابع أعمال البناء في ميون لسنوات: "يبدو أن هذا هدف استراتيجي طويل المدى لوجود دائم نسبيًا. ربما لا يتعلق الأمر فقط بحرب اليمن. عليك أن تأخذ بعين الاعتبار وضع الشحن على أنه أمر ضروري إلى حد ما هناك."

ولم يرد مسؤولون إماراتيون في أبو ظبي وسفارة الإمارات في واشنطن على مكالمات أسوشيتد برس لطلب للتعليق.

ويسمح المدرج في جزيرة ميون لمن يسيطر عليه التحكم في المضيق وشن غارات جوية بسهولة على البر الرئيسي لليمن، الذي هزته حرب دموية استمرت سنوات. كما أنه يوفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا القريب.

فيما أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز، حصلت عليها أسوشيتد برس، شاحنات تفريغ ومعدات بناء على مدرج بطول 1.85 كيلومتر على الجزيرة في 11 أبريل نيسان الماضي. وبحلول 18 مايو/آيار، بدا هذا العمل مكتملًا، وتم تشييد ثلاثة حظائر جنوب المدرج مباشرة.

يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات هجومية، وطائرات أخرى للمراقبة والنقل.

بدأت الجهود السابقة في نهاية عام 2016 ثم تم التخلي عنها لاحقًا، حين حاول العمال بناء مدرج أكبر يزيد طوله عن 3 كيلومترات، ما يسمح باستيعاب أثقل القاذفات.

يقول المسؤولون العسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التي تدعمها السعودية منذ عام 2015، إن الإمارات تشيد المدرج.

قال المسؤولون، الذين تحدثوا إلى اسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الاعلام، إن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الماضية.



وقال المسؤولون العسكريون إن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ينبع جزئيا من مطالبة إماراتية لحكومته بتوقيع اتفاقية إيجار للجزيرة لمدة 20 عامًا.

لكن المسؤولين الإماراتيين لم يعترفوا بوجود أي خلاف.