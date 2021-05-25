وزير الخارجية الأمريكي يصل الشرق الأوسط للقاء نتنياهو وعباس

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إلى إسرائيل فى مستهل جولة في الشرق الأوسط لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة.

ويواجه الوزير الأمريكي العقبات نفسها التي أعاقت عملية سلام أوسع نطاقا لأكثر من عقد، بما في ذلك القيادة الإسرائيلية المتشددة والانقسامات الفلسطينية والتوترات عميقة الجذور التي تحيط بالقدس.



ومن المتوقع أن يركز بلينكن على تنسيق إعادة الإعمار دون التعامل مع قادة حماس في غزة، الذين تعتبرهم إسرائيل والدول الغربية جماعة ارهابية.



وتأمل الإدارة في إخراج الولايات المتحدة من صراعات المنطقة المستعصية والتركيز على المنافسة مع الصين وقضية تغير المناخ. ولكن مثل العديد من سابقاتها، تم سحبها مرة أخرى إلى الشرق الأوسط بسبب اندلاع أعمال عنف أخرى.

وسيبدأ بلينكن جولته في إسرائيل، حيث يقاتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل مستقبله السياسي بعد انتخابات رابعة غير حاسمة في غضون عامين.

نتنياهو الذي يواجه انتقادات متزايدة من الإسرائيليين الذين يقولون إنه أنهى الهجوم قبل الأوان دون أن يوقف قسرا الهجمات الصاروخية الفلسطينية أو يوجه ضربة أشد لحركة حماس.

واندلعت الحرب بسبب أسابيع من الاشتباكات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين داخل وحول المسجد الأقصى.

لن يلتقي بلينكن بالطرف الآخر في الحرب، حركة حماس وبدلاً من ذلك، سيتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي لا يملك أي سلطة في غزة.