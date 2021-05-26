إسرائيل اعتقلت 2650 فلسطينيا منذ إبريل الماضي

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأربعاء، إنه سجّل 2650 حالة اعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال موجة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المدن العربية في الداخل (إسرائيل).

وذكر النادي، في بيان صحفي، أن "إسرائيل نفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 2650 فلسطيني، في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، والمدن العربية في الداخل، بينهم نساء وأطفال".

وبيّن أنه رصد اعتقال 550 فلسطينيا في مدينة القدس الشرقية، منذ بداية المواجهات في باب العامود بعد13أبريل/ نيسان الماضي.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية قرابة 550 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، في حين اعتقل نحو 1550 من مدن الداخل (إسرائيل).

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

ولاحقا انتقلت المواجهات إلى بقية مناطق الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، اندلعت مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما تسبب باستشهاد وجرح المئات.