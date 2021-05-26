تركيا ترسل مساعدات طبية إلى الهند

أرسلت تركيا، الثلاثاء، مساعدات طبية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لدعمها في مكافحة جائحة كورونا.

وأقلعت طائرة شحن عسكرية من طراز "A400M"، من مطار "أتيمسغوت" العسكري في العاصمة أنقرة، تحمل مساعدات طبية أعدتها وزارة الصحة والهلال الأحمر التركي.

وتضمنت المساعدات التي أعدتها الوزارة بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستلزمات طبية بقيمة 9 ملايين و181 ألفا و789 ليرة تركية (حوالي 11 مليون دولار).

واشتملت المستلزمات على 630 أسطوانة أوكسجين، و5 مولدات للأوكسجين، و50 جهاز تنفس صناعي و50 ألف علبة دواء.

وكُتب على طرود المساعدات مقولة المتصوف جلال الدين الرومي: "هناك أمل بعد اليأس، والكثير من الشموس بعد الظلمة"، باللغات التركية والإنجليزية والهندية.

وفي تصريحات له، قال المدير العام للهلال الأحمر التركي: "الهند أرسلت مساعدات لنا أثناء حروب البلقان وحرب الاستقلال، ووقفت إلى جانبنا في نضالنا".

وأضاف: "نأمل أن تساعد هذه الإمدادات في استعادة كثير من الناس لصحتهم".