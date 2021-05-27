بوتين يأمر بإجلاء الرعايا الروس من غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إجلاء 64 مواطنا روسيا من قطاع غزة بعد جولة القصف الإسرائيلي الأخيرة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوزارة الخميس، قولها إن "طائرة تابعة لها أجلت، الخميس، 64 مواطنا روسيا، بينهم 31 طفلا، من قطاع غزة".

وجاءت خطوة إعادة المواطنين الروس من قطاع غزة بعد أيام من تعرض القطاع للقصف الإسرائيلي، على أساس طوعي، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوزارة أن "أكثر من 400 شخص من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة) ضمن قائمة الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من القطاع".

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ فجر الجمعة، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".

مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات؛ خلال رد الفصائل في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.