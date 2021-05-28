بوتين يجدد الحديث عن اختبارهم أحدث الأسلحة الروسية في سوريا

جدد الرئيس الروسي حديثه عن تجربة جيش بلاده أحدث الأسلحة في سوريا وأنها أثبتت مواصفات "فريدة" في عمليات نفذها ضد "الإرهابيين" هناك، على حد زعمه.

جاء ذلك في اجتماع عقده فلاديمير بوتين، الخميس، مع المسؤولين عن تطوير الصناعات الدفاعية وقادة بالجيش الروسي في مدينة سوتشي.

وأفاد بوتين أن تحليل الصراعات العسكرية في السنوات الأخيرة وتجارب الجيوش الرائدة عالميا، أظهر مدى ضخامة الدور الذي تلعبه الصواريخ الجوالة والذخائر الموجهة على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن الجيش الروسي "يمتلك أحدث الصواريخ الجوالة بعيدة المدى وراجمات الصواريخ والقنابل الموجهة، التي تمتلك مواصفات فريدة، تجعلها أفضل من نظيراتها الأجنبية".

وأضاف: "تم تأكيد هذه المواصفات في أعمال عسكرية حقيقية أثناء العمليات التي جرى تنفيذها ضد الإرهابيين في سوريا".

وسبق للجيش الروسي الإعلان عن تجريبه أحدث الأسلحة في سوريا لاختبار مدى فاعليتها.