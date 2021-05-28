واشنطن تلغي تصريحاً لشركة نفط أمريكية بالعمل في شمال شرق سوريا

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن تجدد الإعفاء الذي كان يسمح لشركة نفط أمريكية بالعمل في شمال شرق سوريا بموجب تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب بـ "الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة، وفق ما صرح مسؤول أمريكي مطلع.

وتحظر قواعد وزارة الخزانة الأمريكية على معظم الشركات الأمريكية ممارسة الأعمال التجارية في سوريا.



لكن إعفاء لصالح شركة "دلتا كريسنت إنيرجي" صدر في أبريل/نيسان 2020، بعد أشهر من إعلان ترامب رغبته في إبقاء بعض القوات الأمريكية في المنطقة الغنية بالنفط للحفاظ على السيطرة على أرباح النفط.

ولم تعد رسالة ترامب "الحفاظ على إنتاج النفط" هي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن الذي اعتبر استخدام الجيش الأمريكي لتسهيل إنتاج النفط السوري غير مناسب، وفقًا للمسؤول الذي لم يكن مخولًا مناقشة القرار علنًا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

تأسست الشركة عام 2019 على يد جيمس كاين، سفير الولايات المتحدة في الدنمارك في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وجيمس ريس وهو ضابط متقاعد من قوة دلتا بالجيش، وجون دورييه جونيور وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة "غلف ساندز بتروليم" ومقرها في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن شمال شرق سوريا هو مركز ما تبقى من صناعة النفط في سوريا. والمنطقة في حالة من الفوضى لكنها ما تزال أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لتنظيم ب ي د/بي كا كا الإرهابي.