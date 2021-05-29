إسرائيل.. تحالف جديد بين الأحزاب قد يطيح ببنيامين نتنياهو

وافق زعيم حزب "اليمين الجديد" على التحالف مع زعيم حزب "هناك مستقبل" بهدف تشكيل حكومة في إسرائيل، يرأساها بالتناوب، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وقالت قناة (12) الإسرائيلية إن "نفتالي بينيت أبلغ يئير لابيد اعتزامه التحالف معه لتشكيل الحكومة ويرأساها معًا".

وأفادت القناة أن الإعلان عن التحالف سيكون خلال اليومين المقبلين (في موعد لا يتجاوز الأحد)، فيما سيتم تنصيبهما في غضون 10 أيام من قبل رئيس الدولة رؤوبين ريفلين.

وأضافت أن "الاتفاق ينص على تولي بينيت (حصل على 7 مقاعد في الكنيست) رئاسة الوزراء حتى سبتمبر/ أيلول 2023، ثم يحل لابيد (حصل على 17 مقعدا) مكانه حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025".

وفي وقت سابق الجمعة، تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في شريط مصور نشره عبر "تويتر" إلى التحالف بين لابيد وبينيت، قائلا: "إنها عملية احتيال لا يمكن تصورها".

وأضاف: "هي انتهاك واضح لجميع الوعود التي قطعها بينيت على نفسه قبل عدة أسابيع، حين قال خلال الحرب ضد حماس إن الحكومة اليسارية فقدت حظوظها، ما الذي تغير الآن؟".

وكان نتنياهو أخفق بتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست (البرلمان)، في الرابع من الشهر الجاري، وعلى إثره كلف الرئيس ريفلين، لابيد بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما.

وفي حال فشل لابيد، بتشكيل حكومة فإن أمام الرئيس الإسرائيلي خيار وحيد وهو إعادة التكليف إلى الكنيست.

وفي مثل هذه الحالة فإن أمام الكنيست خيارين وهما، إما أن يجد من بين أعضائه من هو قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا أو التوجه إلى انتخابات جديدة (الخيار الأرجح).

وكانت إسرائيل شهدت 4 عمليات انتخابية منذ أبريل/نيسان 2019، نتيجة تعذر حصول المكلفين بتشكيلها على نيل الثقة المطلوبة من الكنيست (61 نائبا).