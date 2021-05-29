رئيس الوزراء التونسي يزور قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي

قالت الحكومة التونسية، السبت، إن رئيسها هشام مشيشي في زيارة رسمية إلى قطر، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية، "يؤدي مشيشي زيارة إلى دولة قطر، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين".

وأوضح البيان أن "الزيارة تمثل فرصة هامة لمزيد من تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي".

ومساء الجمعة، استقبل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، رئيس الحكومة التونسية، لدى وصوله مطار حمد الدولي بالدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وفي السياق، قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة (54 نائبا من أصل 217) راشد الغنوشي، إنّ رئيس الحكومة في زيارة رسمية للدّوحة، لتجسيد نتائج الزيارة الخاصة التي قام بها الغنوشي منذ أسابيع.

وكشف في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك أن تونس ستحصل على 2 مليار دولار من قطر في شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا، وأن المبلغ سيصل خلال الشهر القادم.

كما لفت إلى أن قطر ستتبنى تنظيم "منتدى دولي للاستثمار في تونس" يستهدف توفير 25 مليار دولار على امتداد 5 سنوات، وأنها ستهدي بلاده "2 مليون جرعة من تلقيح كوفيد" .

ومطلع الشهر الحالي أدى الغنوشي زيارة إلى قطر على مدى يومين بصفته الحزبية والشخصية، وأكدت حركة النهضة حينها أن الزيارة جاءت لتعزيز التعاون بين البلدين وزيادة الدعم الاقتصادي والصحي.

وفي 23 مارس/أذار الماضي، وقعت تونس وقطر اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إذ تجمع البلدان 80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية، وفق وسائل إعلامية محلية.