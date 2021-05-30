غريفيث يصل صنعاء لبحث وقف إطلاق النار

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في أول زيارة منذ نحو عام وشهرين.

جاء ذلك حسب مصدر ملاحي بمطار صنعاء الدولي.

وحسب المصدر، فإن "غريفيث وصل إلى المطار ظهر اليوم الأحد، قادما من العاصمة الأردنية عمان، حيث مقر مكتبه الدائم".

ومن المقرر أن يعقد غريفيث عدة لقاءات مع مسؤولين بجماعة الحوثي، لبحث سبل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، وتخفيف مأساة الوضع الإنساني باليمن، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزيارة المبعوث الأممي لصنعاء تعد الأولى من نوعها منذ مارس /آذار 2020، إذ رفض الحوثيون مرارا لقاء غريفيث، متهمين إياه بـ"الانحياز للتحالف العربي" ما نفاه الأخير أكثر من مرة.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، غير أنها لم تفلح في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.