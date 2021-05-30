وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث في القاهرة استعادة أسرى وإعمار غزة

وصل غابي أشكينازي إلى القاهرة الأحد في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيل لمصر منذ 13 عاما، حسبما أكد على حسابه الرسمي على موقع تويتر، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري حول الأوضاع في غزة.

وكتب أشكينازي على تويتر بالعربية "شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري. انها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما".

وأضاف "سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

كما أشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه سيركز خلال المحادثات "على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان مقتضب السبت أن شكري سوف يستقبل نظيره الاسرائيلي "لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير"، وسط القاهرة.

وتأتي زيارة أشكينازي لمصر بينما يصل رئيس المخابرات المصرية الأحد إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة، الذي تم بوساطة مصرية بعد نزاع دام استمر 11 يوما.

وكانت إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة توصلتا في 20 أيار/مايو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عبر جهود مصرية ودخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 أيار/مايو بعد تصعيد خلف 248 شهيداً فلسطينيا بينهم 66 طفلا.

وتعهد السيسي بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع الفقير والمحاصر.