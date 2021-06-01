ألمانيا: جولة محادثات السلام الليبية ببرلين في 23 يونيو

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المحادثات "من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية في ليبيا".

وأضافت: "ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد".

كما أشارت أن المحادثات ستشدد "على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا".

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا.

ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

ورغم ترحيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية، إلا أنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة، مطلقا على نفسه لقب "القائد العام للجيش الليبي"، في تجاهل للقائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.‎