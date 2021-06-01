تركيا تطلق نظاما ملاحيا لتفعيل النقل الجوي عبر "المسيرات"

أطلقت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا نظاما ملاحيا جويا جديدا، لتفعيل دور الطائرات المسيرة في عمليات نقل الحمولات المدنية والطرود، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتأتي جهود المديرية التركية بالتوازي مع أخرى عالمية لتطوير عمليات البحث والاختبارات من أجل زيادة دور المسيّرات في عمليات نقل الحمولات المدنية والدعم اللوجستي.

وطورت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا نظاما ملاحيا جويا ونموذجا إداريا بغرض استخدام التقنيات الحديثة بشكل فعال لتنظيم عمل المسيرات وزيادة دورها في الاستخدامات المدنية.

ويهدف ذلك النموذج إلى استخدام المجال الجوي المدني التركي بفعالية وأمان وكفاءة في عمليات النقل الخاصة بالطائرات من دون طيار، ومراقبة حركة الملاحة الجوية لـ 20 ألفا و170 مسيّرة في الممرات الجوية المصرح بها.

ويتم ذلك عبر نظام مراقبة يعمل بواسطة جهاز يمكن تثبيته على المسيرات لمراقبة المديرية العامة للطيران المدني حالة الملاحة الجوية لتلك الطائرات.

ومن خلال هذا النظام، سيتم توفير أنشطة مرنة وعالية الأمان للمسيرات المرخصة، دون الحاجة إلى آليات الموافقة على تصاريح الطيران، وذلك من خلال تحديد ممرات رئيسية بين المدن، إضافة إلى القنوات المناسبة داخل المدينة.

وسيتم إنشاء البنى التحتية والهياكل الإدارية والقواعد اللازمة لضمان النقل الآمن على هذه الخطوط.

ـ دور في ازدياد

ومؤخرا، شهدت المديرية العامة للطيران المدني ازديادا في عدد الطلبات من أجل توفير ممرات آمنة لنقل الحمولات المدنية والطرود بواسطة المسيرات، ما دفعها إلى تسريع الدراسات والعمل في هذا الاتجاه واعتماد النموذج المذكور.

وضمن هذا الإطار، قامت ولاية إسطنبول والمديرية العامة لإدارة المطارات الوطنية، بإجراء الاختبارات اللازمة على النظام الجديد ومنحه التراخيص اللازمة من أجل دخوله حيز التنفيذ.

وفي السياق، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني إشعارا خاصا للمسيرات المرخصة والعاملة في مجال النقل المدني، يتم من خلاله تزويد القائمين على تشغيل تلك الطائرات بظروف مهمة معينة قد تؤثر على سلامة الطيران وظروف المجال الجوي.

إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أمن الملاحة الجوية بالنسبة إلى الطائرات من دون طيار.

ولفتت المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، إلى أن أولى رحلات النقل الجوي بواسطة المسيرات المشغلة في إطار النظام الجديد، ستجرى في 6 يونيو/ حزيران الجاري، بين مستشفى "آجي بادم دكتور شناسي جان" بمنطقة "قاضي كوي"، ومستشفى "أجي بادم قوزياتاغي" بمنطقة "قوزياتاغي" بمدينة إسطنبول.

وفي إطار الرحلة التجريبية المذكورة، سيتم نقل طرود من الأدوية الخفيفة، ومن المتوقع أن تقدم الاختبارات التي ستجري على تلك الرحلة مساهمات كبيرة للدراسات الجارية في تركيا من أجل تطوير قطاع النقل بواسطة الطائرات من دون طيار.

وخلال الفترة الماضية، بدأت مستشفيات ومؤسسات صحية ومنشآت عاملة في مجال الرعاية الصحية، الاستفادة من الإمكانات التي توفرها المسيّرات في نقل بعض الأدوية الخفيفة والدم واللقاحات، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

إضافة إلى ذلك، تهدف مجموعة من الشركات التركية الرائدة محليا وعالميا والعاملة في مجالات التكنولوجيا والشحن والتجارة الإلكترونية والأغذية، إلى إيجاد حلول تتعلق بتفعيل عمليات النقل بواسطة الطائرات من دون طيار.

وتُستخدم المسيّرات، التي اكتسبت مؤخرا شهرة مهمة في قطاع الصناعات الدفاعية، في العديد من المجالات الأمنية واللوجستية كالزراعة والبحث والإنقاذ، ومكافحة حرائق الغابات ومراقبة الحدود وحركة المرور وغيرها.