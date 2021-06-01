حماس تدعو لمسيرات "غاضبة" في الضفة الجمعة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، الفلسطينيين في الضفة الغربية للخروج في مسيرات "غاضبة"، احتجاجا على الاقتحامات المتكررة التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلّة.

وقالت الحركة في بيان "ندعو لجعل الجمعة القادمة يوم غضب في مدن الضفة، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال".

وعدّت الحركة "اقتحام المستوطنين للمجسد الأقصى، محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال".

وبيّنت الحركة أن هذا الاعتداء "سيُقابل بمزيد من المقاومة والتصدي".

وتابعت "شعبنا جاهز لخوض مشروع التحرر الوطني والدفاع عن الأرض والمقدسات، وتفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين، الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".

والخميس، تجددت الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس باقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حراسة من قوات الاحتلال.

وفي 23 مايو/ أيار الماضي، أعادت الشرطة الإسرائيلية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد بعد منع استمر 3 أسابيع بسبب المواجهات التي شهدتها المدينة بين الفلسطينيين والشرطة.