وزير الدفاع الإسرائيلي يناقض تصريحات قائد الجيش حول قصف مبنى في غزة

نأى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بنفسه عن التعليقات التي أدلى بها قائد الجيش الإسرائيلي بعد أن قصفت قواته مبنى شاهقا في قطاع غزة يضم مكتباً لوكالة أسوشيتدبرس ووسائل إخبارية أخرى، وقال إن التصريحات لم يكن من المفترض أن تؤخذ بالمعنى الحرفي.

وفي مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإخبارية يوم الأحد، نُقل عن رئيس هيئة أركان الجيش، الليفتنانت جنرال أفيف كوخافي، قوله: "كان تدمير المبنى مبررا.. ليس لدي أدنى قدر من الندم على ذلك. "

وزعم المقال أن جماعة حماس استخدمت طوابق مختلفة من برج الجلاء لشن "حرب إلكترونية" تهدف إلى تعطيل اتصالات نظام تحديد المواقع العالمي لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأشار المقال بعد ذلك إلى أن كوخافي صرح لـ "مصدر أجنبي" بأن صحفيي وكالة الأسوشيتدبرس كانوا يشربون القهوة كل صباح في كافيتريا عند مدخل المبنى مع خبراء إلكترونيات من حماس، سواء أكانوا يعرفون ذلك أم لا.

لكن الأسوشيتدبرس وصفت التصريحات بأنها "خاطئة تمامًا"، مشيرة إلى أنه "لا توجد حتى كافيتريا في المبنى".

وردا على سؤال حول تصريحات كوخافي، قال وزير الدفاع للصحفيين الأجانب إن قائد الجيش كان يتحدث فقط بعبارات رمزية.

وأضاف غانتس: "عندما تحدث رئيس الأركان عن ذلك، كان يحاول تصوير الوضع وليس الجوانب الفعلية".



وزعم غانتس مجددا أن "هناك بنية تحتية لحماس في مكاتب تعمل من هذا المبنى".



وردا على سؤال للرد على تصريحات غانتس، قال مكتب المتحدث العسكري أيضا إن تصريحات كوخافي كانت مجازية.