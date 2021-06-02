خصوم نتنياهو يسابقون الزمن لتشكيل الحكومة الائتلافية والإطاحة به

يسعى خصما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهدهما في سباق مع الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على حكومة ائتلافية للإطاحة به بعد 12 عامًا في الحكم وهي أطول فترة لرئيس وزراء إسرائيلي، قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.

واتفق زعيم الوسط يائير لبيد والقومي المتطرف نفتالي بينيت على تشكيل حكومة وحدة والتناوب على رئاسة الوزراء، لكنهما ما زالا يعملان على تشكيل ائتلاف حاكم يضم أحزابًا من مختلف الطيف السياسي.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الخلافات لا تزال عالقة حول المناصب السياسية ذات المستوى الأدنى، لكن التوقعات تشير إلى احتمالية إعلان لبيد عن اتفاق اليوم الأربعاء.

ويواجه لبيد موعدا نهائيا لإبلاغ الرئيس رؤوفين ريفلين بتشكيله ائتلافا يضم 61 مقعدًا على الأقل في الكنيست. وبعد ذلك سيكون أمام البرلمان أسبوع لإجراء تصويت على الثقة.

إذا لم يتمكن لبيد من وضع اللمسات الأخيرة قبل منتصف الليل، فمن شبه المؤكد أن تتوجه إسرائيل نحو انتخابات خامسة خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، وستتاح لنتنياهو فرصة أخرى للاحتفاظ بمنصبه، في الوقت الذي يواجه فيه المحاكمة بتهمة الفساد.

وفاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 23 مارس/ آذار، لكنه لم يتمكن من تشكيل أغلبية مع حلفائه، مع رفض حزب يميني متطرف متحالف مع نتنياهو الانضمام إلى حزب عربي صغير في الائتلاف الحاكم.