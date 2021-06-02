عرض إسرائيلي بهدنة طويلة الأمد في غزة مقابل استعادة جنودها

عرضت إسرائيل، الأربعاء، على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، خطة لهدنة طويلة المدى في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووينسلاند اليوم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية التي لم تحدد مكان اجتماعهما.

وقالت الهيئة إن "غانتس قدم إلى وينسلاند الخطة التي صاغها في مؤسسة الدفاع لإحلال سلام طويل الأمد مع قطاع غزة وإعادة الأولاد إلى الوطن"، في إشارة إلى 4 إسرائيليين تقول تل أبيب إن "حماس" تحتجزهم في غزة منذ حرب 2014.

وتحتفظ حركة "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فدخلا غزة في ظروف غير واضحة.

وأضافت الهيئة أن غانتس طلب مساعدت وينسلاند في هذه الجهود.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية.

والثلاثاء وصل المبعوث الأممي، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي (شمال).

وقال مصدر فلسطيني مُطّلع (فضل عدم الكشف عن هويته)، للأناضول"، إن "وينسلاند وصل برفقة وفد يضم 40 شخصية دبلوماسية".

وأضاف أن الوفد "سيلتقي قادة حركة حماس في قطاع غزة".

وفجر 21 مايو/أيار الماضي بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.