ليبيا.. اكتشاف مقبرة جديدة في مدينة ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأربعاء، اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الهيئة (حكومية) في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك: "تم اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة وجاري انتشال الجثث"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق قالت الهيئة في بيان: "بعد عمليات الاستكشاف من فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة تم العمل في موقعين، وجرى انتشال 4 جثث مجهولة الهوية" دون تفاصيل.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2020، اكتشفت الهيئة العديد من المقابر الجماعية في ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل التاريخ المذكور.

وعانت ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وغربية الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار هائل.

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يسود البلاد اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر من حين لآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في المفاوضات العسكرية والسياسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.