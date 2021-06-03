نتنياهو يطالب النواب اليمينيين بمنع الثقة عن الحكومة الجديدة

توجه بنيامين نتنياهو برسالة إلى النواب اليمينيين حاضاً إياهم على عدم التصويت بالثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدونة على حسابه في فيسبوك، الخميس: "نفتالي بينيت (رئيس الوزراء المناوب الأول في الحكومة القادمة) باع النقب لمنصور عباس (زعيم حزب القائمة العربية الموحدة)".

وأضاف: "يجب على جميع أعضاء الكنيست من اليمين، رفض هذه الحكومة اليسارية الخطيرة".

ولم يتحدد موعد انعقاد الكنيست للتصويت بالثقة على الحكومة.

وقد أبلغ يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الرئيس رؤوفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل حكومة، بدعم من حزب عربي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

جاء ذلك قبل نحو 30 دقيقة من المهلة التي منحها الرئيس ريفلين، للابيد لتشكيل حكومة منتصف ليل اليوم الأربعاء بتوقيت إسرائيل (21: ت.غ).

وقال لابيد بحسب قناة "كان" الرسمية في رسالة بعث بها للرئيس الإسرائيلي إنه تمكن من تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع، نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، الذي سيتولى المهمة أولا.

وسيشارك في الحكومة الجديدة التي تطوي 12 عاما متواصلة من حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أحزاب: "هناك مستقل" (وسط- 17 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) و"يمينا" (يمين- 7 مقاعد) و"العمل" (يسار- 7 مقاعد) و"أمل جديد" (يمين- 6 مقاعد)، و"أزرق- أبيض" (وسط- 8 مقاعد)، و"ميرتس"(يسار- 6 مقاعد) والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" (يمين- 7 مقاعد).