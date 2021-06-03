واشنطن تعرض 7 ملايين دولار ثمناً لرأس زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية عالية بقيمة سبعة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومة حول مكان تواجد زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، أبو عبيدة يوسف العنابي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء إن المطلوب الجزائري، المعروف أيضاً باسم يزيد مبارك، أصبح في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 زعيماً للتنظيم خلفاً لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي قُتل في حزيران/يونيو 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية.

وأضافت: "نشجع أي شخص لديه معلومات عن أبي عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصية إلى +المكافآت من أجل العدالة+ عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب (...) علماً أن كافة الاتصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامة".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن العنابي كان "زعيماً لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وأوضح البيان أن العنابي مُدرج منذ أيلول/سبتمبر 2015 على القائمة الأميركية للإرهابيين العالميين ومنذ شباط/فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وحصل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على ولاء العديد من الجماعات المتطرفة النشطة في منطقة الساحل، التي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة واحدة.