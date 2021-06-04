قطر تدعو إلى "حوار إقليمي مباشر" بين إيران ودول الخليج

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، إيران ودول الخليج العربي إلى حوار إقليمي، مشددا في ذات الوقت، على أن بلاده لا تسعى لـ"إعادة العلاقات مع سوريا طالما لم يحدث تغيير على الأرض".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في جلسة حوار بعنوان "غرب آسيا وشمال إفريقيا خطوات نحو الاستقرار"، في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلق الأربعاء ويستمر على مدار 4 أيام.

وقال الوزير القطري إن "إيران جارتنا القريبة والعلاقات الطيبة معها أمر مهم ويهمنا، ونحن جاهزون أن نلعب دور الوسيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة".

وأضاف: "يمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر (..) نصيحتنا لإيران ودول الخليج هي دعونا نجلس سويا في حوار إقليمي".

وتابع: "ما نراه هو صفحة جديدة في منطقة الخليج وهذا أمر نرحب به (..) وحصار قطر كان حدثاً مؤسفاً وأحدث شرخا في منظومة مجلس التعاون الخليجي".

ومضى قائلاً: "مجلس التعاون الخليجي عانى خلال السنوات الأربع الماضية ونعمل في قطر على حماية هذه المنظومة".

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال آل ثاني إن بلاده "لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا طالما لم يحدث تغيير على الأرض".