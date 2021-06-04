واشنطن: لا بديل للمعابر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين

أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، أنه لا بديل للمعابر الحدودية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها غرينفيلد من مقر سفارة واشنطن بالعاصمة أنقرة، تعليقًا على زيارتها أمس لولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي تركيا.

وقالت المسؤولة الأمريكية: "المنظمات المدنية واللاجئين أبلغوني أنه في حال عدم تمكين المرور عبر معبر جيلوة غوزو فإنهم (اللاجئين) سيموتون".

وشددت على الأهمية البالغة لحزمة المساعدات الإنسانية الأمريكية البالغة أكثر من 200 مليون دولار لصالح السوريين المعلن عنها أمس الخميس.

ولفتت إلى أن معبر "جيلوة غوزو" هو الوحيد المفتوح في شمال غربي سوريا، مضيفة: "إغلاق آخر حدود إنسانية مع سوريا سيتسبب في قسوة غير مبررة".

وبيّنت أنها ستنقل مسألة فتح المعابر الحدودية المغلقة في السابق إلى أجندة مجلس الأمن الدولي.