الجيش العراقي يتوعد بالقصاص من "بي كا كا" الإرهابي

توعد الجيش العراقي، السبت، بالقصاص من منظمة "بي كا كا" الإرهابية على خلفية هجوم شنته الأخيرة على قوات "البيشمركة" في إقليم شمال العراق.

وفي وقت سابق السبت، قتل 5 عناصر من البيشمركة وأصيب 4 آخرون، في كمين نصبته عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بمحافظة دهوك شمالي العراق، وفق وزارة البيشمركة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان: "ندين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية"، في إشارة إلى "بي كا كا" الإرهابية.

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وسوف ينال كل معتدٍ على دماء العراقيين وأمنهم الجزاء العادل".

وشدد رسول بالقول: "تجدد القوات المسلحة العراقية تأكيدها على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية، ومنع أي خرق سواء أكان داخليا أو خارجيا، وتشدد على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه".

وتتخذ منظمة "بي كا كا" الإرهابية، من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية، بحسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني.

وتشن المنظمة الانفصالية من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.