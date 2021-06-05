مصادر حكومية: مقتل 14 مدنيا بصاروخ حوثي في مأرب اليمنية

قالت مصادر طبية حكومية باليمن، إن 14 مدنيا بينهم طفلة قتلوا، مساء السبت، وجُرح 8 آخرون، إثر قصف صاروخي لجماعة الحوثيين بمدينة مأرب (وسط).

وأوضحت المصادر الطبية، مفضلة عدم نشر أسمائها، وصول جثث القتلى إلى عدد من مستشفيات المدينة، وأن بعض المصابين بحالة خطرة.

بدورهم، قال شهود عيان إن الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي، سقط على محطة تعبئة وقود في حي الروضة شمالي مدينة مأرب، أثناء تجمع العديد من المركبات لتعبئة البنزين، مؤكدين احتراق عدد منها.

وأكد الشهود نشوب حريق في محطة الوقود ما سبب حالة ذعر في الحي، المكتظ بالسكان والنازحين من محافظات أخرى.

وأفاد شهود آخرون بأن طائرة مسيرة حلقت في سماء الحي عقب سقوط الصاروخ مباشرة.

ونشر ناشطون يمينيون صورة لجثة متفحمة، قالوا إنها لطفلة في الخامسة من العمر، كانت أثناء سقوط الصاروخ.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين بخصوص ما ذكره الشهود والمصادر

ويتقاسم الحوثيون والحكومة السيطرة على محافظة مأرب.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

والثلاثاء، دعا مبعوثا الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى اليمن تيم ليندركينغ، ومارتن غريفيث، خلال لقاء بينهما في العاصمة الأردنية عمان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.

ويشهد اليمن حربا منذ 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.