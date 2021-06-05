قتل 5 عناصر من قوات البيشمركة في كمين نصبه عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وقال "سربست لازين" نائب وزير البيشمركة بإقليم الشمال، في تصريح للصحفيين، السبت، أن عناصر منظمة "بي كا كا" نصبوا كميناً لقوات البيشمركة في قضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك.

وأضاف أن خمسة من قوات البيشمركة قتلوا في الهجوم، وأصيب اثنين بجروح.

وأشار إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى العمادية لتقي العلاج.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية، بحسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.