واشنطن وبغداد تتفقان على إعادة انتشار قوات "التحالف" خارج العراق

اتفق العراق والولايات المتحدة، السبت، على خطة لإعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج البلاد.

جاء ذلك عقب انعقاد أول اجتماع للجنة العراقية الأمريكية العسكرية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي، في بغداد، وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وأفاد البيان بـ"الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على خطة لإعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج العراق، على أن يتم وضع الجدول الزمني لها خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين"، دون تفاصيل أكثر حول هذه الخطة.

وأوضح أن "الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترام السيادة العراقية، وأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق، لتقديم المشورة والدعم لإلحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت وزارة الدفاع العراقية أن "الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة، لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين بلدين يتمتعان بالسيادة الكاملة"، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق السبت، عقدت اللجنة العراقية الأمريكية العسكرية، المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي، أولى اجتماعاتها في بغداد، بهدف وضع آليات وتوقيتات تمهد الانسحاب الكامل للقوات القتالية الأجنبية من العراق.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وبغداد، الاتفاق على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق من "القتالي" إلى "استشاري تدريبي".