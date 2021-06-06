إسرائيل تفرج عن الناشطة الفلسطينية منى الكرد

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن الناشطة الفلسطينية منى الكرد بعد احتجازها لساعات.

وفي وقت سابق اليوم، سلم الناشط محمد الكرد، نفسه للشرطة الإسرائيلية، بعد ساعات من اقتحامها منزل العائلة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقال شقيقته التوأم منى.

وقال ناصر عودة، محامي عائلة الكرد، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لحظة تحرير الناشطة منى الكرد من الاعتقال دون شروط".

وأضاف عودة، مرفقا صورة لمنى وهي حُرة: "منى تطمئن الجميع وننتظر معاودة سماع صوتها".

واستطرد: "تم التحقيق معها بتهم لا أساس قانوني لها ضمن محاولة بائسه لمنع وصول الحقيقة إلى العالم".

وفي وقت سابق الأحد، سلم الناشط محمد الكرد نفسه للشرطة، بعد ساعات من اقتحامها منزل عائلته واعتقال شقيقته التوأم منى.

وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في حي "الشيخ جراح" صدرت بحقها أحكاما تقضي بتهجير أفرادها من منازلهم لصالح مستوطنين.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.