تجدد المواجهات في العاصمة الأردنية عقب فصل النائب "العجارمة"

تجددت المواجهات بين قوات الأمن الأردني ومؤيدين للبرلماني أسامة العجارمة، الأحد، في منطقة "لواء ناعور" غربي العاصمة عمان؛ عقب قرار مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) فصله، وقبيل إقامة فعالية مؤيدة له.

ونقلت حسابات على "فيسبوك" مشاهد حية تظهر إطلاق قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع على متجمعين، فيما سُمع صوت إطلاق عيارات نارية.

وذكر تلفزيون "المملكة" (رسمي) أن "قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق نار من طرف مجموعة من الأشخاص في لواء ناعور".

وفي وقت سابق الأحد، صوّت مجلس النواب، لصالح فصل "العجارمة"؛ على خلفية ما اعتبرها تصريحات "مسيئة" منه بحق الملك والمجتمع.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها المجلس، بناء على مذكرة وقعها 109 نواب (من أصل 130)، وتبناها النائب حسين الحراسيس.

وأيد قرار الفصل 108 أعضاء من أصل 119 حضورا.

وجاء قرار الفصل رغم أن "العجارمة" تقدم باستقالته الأربعاء، وكان من المفترض عقد جلسة الاثنين للتصويت على قبولها أو رفضها.

وظهر الأحد ومساء السبت، شهدت منطقة "لواء ناعور" أحداث شغب ومواجهات نتج منها إصابة 4 أفراد من الأمن، وفق بيان رسمي.

والأربعاء، أعلن "العجارمة" استقالته من مجلس النواب، بعد نحو أسبوع من بدء تجميد عضويته، إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وأبلغت شركات توزيع الطاقة الأناضول بأن السبب هو عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.

وأواخر الشهر الماضي، جمد مجلس النواب عضوية "العجارمة" لمدة عام مع قطع مخصصاته المالية خلال هذه الفترة؛ بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، حسب قرار المجلس، إثر مداخلته بشأن الكهرباء.

وآنذاك، قال "العجارمة" إن انقطاع التيار الكهربائي كان "متعمدا"؛ لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير. بينما طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.

واعتبر رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، خلال الجلسة، أن "حديث العجارمة يخالف النظام الداخلي؛ لأنه خارج عن مضمون الجلسة".

ليرد "العجارمة" على ذلك بعد أن غادر مكانه قائلا: "طز (تبًا) بمجلس النواب وطز بالنظام الداخلي"، وفق مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتهاء الجلسة، اعتذر "العجارمة" في مكتب رئيس المجلس عما بدر منه، إلا أن زملاء له وقعوا مذكرة لتحويله إلى لجنة تأديبية، لتصل الأزمة إلى تجميد عضويته ثم فصله.