وزير القدس: تصاعد العنف الإسرائيلي يستدعي "تدخلا دوليا عاجلا"

قال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، إن تصاعد العنف الإسرائيلي ضد المواطنين في القدس الشرقية يستدعي "تدخلا عاجلا" من قبل المجتمع الدولي.

واعتبر الهدمي، في بيان الأحد، أن "وقف التصعيد الإسرائيلي هو بمثابة امتحان لجدية المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن هذا التصعيد يأتي تزامنا مع الذكرى الـ 54 للعدوان الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية في 5 يونيو/ حزيران 1967.‎

وأكد أن "مجمل الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام والأسابيع الماضية تشير إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتت تضرب بعرض الحائط كل الجهود الدولية التي بُذلت على مدى الأسابيع الماضية بهدف التهدئة".

وقال الهدمي إن "تصاعد العنف الإسرائيلي ضد المواطنين في القدس الشرقية يستدعي تدخلا عاجلا وفوريا من قبل المجتمع الدولي".

وأشار إلى اعتقال الناشطة منى الكرد وشقيقها محمد بعد يوم واحد من اعتقال الصحفية جيفارا البديري، بالتزامن مع هدم خيمة الاعتصام في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان في القدس المحتلة لأكثر من مرة.

وفي وقت سابق الأحد، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الناشطة الفلسطينية منى الكرد بعد احتجازها لساعات.

وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في حي "الشيخ جراح" صدرت بحقها أحكاما تقضي بتهجير أفرادها من منازلهم لصالح مستوطنين.

كما حذر الهدمي من مغبة السماح لجماعات اليمين الإسرائيلي المتطرف بتنفيذ ما يسمى "مسيرة الأعلام العدوانية" في القدس، وفق البيان.

وتنوي جماعات يهودية متطرفة تنفيذ ما يسمى "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس، الخميس المقبل.

ودعا وزير شؤون القدس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإزالة كل القيود التي وضعتها شرطة الاحتلال في "الشيخ جراح"، والتأكد من إلغاء كل قرارات التهجير العرقي في الشيخ جراح وسلوان والإفراج عن جميع المعتقلين.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.