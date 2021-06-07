مصدر أمني عراقي: اغتيال مدير مخابرات الرصافة ببغداد

اغتال مسلحون مجهولون، الاثنين، مدير المخابرات بمنطقة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، العقيد نبراس فورمان.

وقال مصدر أمني، إن "مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة مركبة تقل العقيد نبراس فورمان مدير عام جهاز المخابرات الداخلية لجانب الرصافة في العاصمة، في منطقة البلديات شرقي بغداد".

وبغداد تضم شطرين هما الرصافة الواقعة شرقي العاصمة، والكرخ الواقعة غربي العاصمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "فورمان أصيب بعدة طلقات نارية بمناطق متفرقة من الجسد، وفارق الحياة بعد دقائق من الهجوم".

وأوضح أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما وصلت قوة أمنية من الجيش والشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا عاجلاً لمعرفة ملابساته".

ولم تعلن أي جهة تبنيها لعملية الاغتيال، كما لم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادث حتى الساعة 8:30 (ت.غ).