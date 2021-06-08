الرئيس الجزائري: كنا مستعدين للتدخل لمنع سقوط طرابلس

قال الرئيس الجزائري إن رسالة بلاده بأن طرابلس "خط أحمر" وصلت لمن يهمه الأمر، مؤكدا أن الجزائر كانت "مستعدة للتدخل" لمنع سقوط العاصمة الليبية.

جاء ذلك في مقتطفات نشرتها فضائية "الجزيرة"، الثلاثاء، لمقابلة أجرتها مع عبد المجيد تبون، ستبث كاملا في وقت لاحق.

وأكد تبون في حديثه للجزيرة على أن "الجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس، وأنها حين أعلنت أن طرابلس خط أحمر كانت تقصد ذلك جيدا.. الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر".

وفي يناير/ كانون الثاني 2020 قال الرئيس الجزائري خلال استقباله فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق إن "طرابلس في نظر الجزائر خط أحمر ترجو عدم تجاوزه" وذلك ردا على محاولة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر السيطرة عليها.

وأضاف تبون للجزيرة أن بلاده "رفضت أن تكون طرابلس أول عاصمة عربية ومغاربية يحتلها المرتزقة".

وبشأن موقف بلاده من إقامة علاقات مع إسرائيل أكد تبون أن "الموقف من القضية الفلسطينية لا يتغير بالتقادم ولا بالتخاذل".

وأوضح أن هناك "اتفاقا عربيا على مبدأ الأرض مقابل السلام، وأن الجزائر ملتزمة بهذا الموقف"، مستدركا بالقول: "لكن اليوم لا سلم ولا أرض فلِمَ التطبيع؟".

وسابقا أكد تبون في عدة تصريحات معلقا على إقامة دول عربية علاقات مع تل أبيب، أن "القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للجزائر، ولن تكون هناك علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".