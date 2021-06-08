بي كا كا الإرهابي يقتل عنصراً من البشمركة شمال العراق

قتل أحد عناصر البيشمركة في هجوم نفذه أفراد من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي الثلاثاء، بمدينة دهوك في إقليم شمال العراق.

ووفقا لأنباء أوردتها وسائل الإعلام المحلية في المدينة، وقع الهجوم الإرهابي في ناحية ديركار التابعة لمنطقة زاخو.

وفي تصريح صحفي، قال مدير الناحية أديب جعفر، إن الهجوم وقع في ساعات الصباح من اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن عنصر البيشمركة (قوات الإقليم المسلحة) لقي حتفه برصاص أحد قناصة المنظمة الإرهابية.

والسبت الماضي، قتل 5 أفراد من البيشمركة وأصيب 4 آخرون، في كمين نصبه عناصر "بي كا كا" في دهوك، وفق بيان لوزارة البيشمركة بالإقليم.

يذكر أن تنظيم "بي كا كا" يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، كما يحتل 515 قرىة كردية، بحسب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني.