السعودية تؤكد وقف عملياتها في اليمن لـتسهيل المفاوضات

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن الخميس أنه علّق عملياته ضد المتمردين الحوثيين في اليمن إفساحاً في المجال أمام إيجاد حل سياسي للنزاع.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي في وقت تقود الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم إقليمية جهوداً دبلوماسية كبرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أطراف النزاع.

وقال المالكي حسبما نقل عنه الإعلام الحكومي السعودي: "لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية"، مضيفا أنه تقرّر "عدم القيام بأي عملية بهدف تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي".

ووصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى الرياض الأربعاء لإجراء محادثات.

وفي مؤشّر أخر على إحراز تقدم في جهود السلام، بدأ الحوثيون إصلاح طرق بالقرب من مطار صنعاء المغلق منذ 2016، بحسب ما أفادت مصادر محلية لوكالة فرانس برس، في إشارة إلى احتمال إعادة فتحه قريباً.

وبينما تدفع الامم المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الحرب، يطالب المتمردون بفتح مطار صنعاء قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والجلوس الى طاولة المفاوضات.