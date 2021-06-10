تصعيد إسرائيلي في جنين مع استشهاد ثلاثة فلسطينيين على أيد قواتها

استشهد ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الخميس في تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية، وفق ما أعلنته مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إنه يشتبه بأن أحد الفلسطينيين الثلاثة "نفذ هجوم إطلاق نار على جنود إسرائيليين" في وقت سابق.

وأوضح المصدر أن القتيلين الآخرين هما "من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية" وشهدا إطلاق النار.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "استشهاد ثلاثة شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة".

وبحسب الوكالة الرسمية "الشهداء هم الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين".

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن القوات الخاصة الإسرائيلية في جنين كانت تسعى "لاعتقال إرهابيين نفذا عملية إطلاق نار"، موضحا أن "فلسطينيا فتح النار على القوات وقتل بالرصاص".

وأشار المسؤول إلى مقتل "فلسطينيين آخرين" اثنين في الموقع نفسه في تبادل لاحق "لإطلاق النار" بعد الحادث الأول.

ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية على ما أكد المسؤول الأمني.

من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية "التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة (...) ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا".

فيما أعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين "حدادا على أرواح الشهداء".

وتنفذ القوات الإسرائيلية بانتظام عمليات اقتحام في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين.