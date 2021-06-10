قوات إسرائيلية تعتدي على مقدسيين أثناء الصلاة في "باب العامود"

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على عدد من المقدسيين، أثناء أدائهم صلاة المغرب في منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس المحتلة.

ونشر "مركز معلومات وادي حلوة" (فلسطيني حقوقي غير حكومي) مقطعًا مصورًا يظهر اعتداء القوات الإسرائيلية بالهراوات على مصلين فلسطينيين أقاموا صلاة المغرب في منطقة "باب العامود".

وأظهر المقطع اعتداء القوات الإسرائيلية على الشبان أثناء تأديتهم الصلاة، دون سبب يذكر.

وفي السياق، ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني (غير حكومية) أنّ طواقمها تعاملت مع 13 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في وقت سابق الخميس.

وأوضحت في بيان أن من بينها إصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 إصابات بالغاز المسيل للدموع، و4 إصابات بالضرب، وإصابتان بقنابل الصوت.

وفي وقت سابق الخميس، قمعت الشرطة الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين، عقب تصديهم لمحاولة اقتحام نائب بالكنيست الإسرائيلي منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس المحتلة، قبل أن تعتقل 11 منهم على الأقل.

والثلاثاء، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، تأجيل موعد "مسيرة الأعلام" إلى الثلاثاء المقبل، دون البت في مسارها، فيما حذّر الفلسطينيون من مرورها عبر باب العامود.

وكان من المقرر تنظيم المسيرة التي يرفع فيها الأعلام الإسرائيلية، الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري)، لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، وجرى تأجيلها إثر العدوان الإسرائيلي على غزة وفي ظل التوتر الشديد الذي كان يسود القدس المحتلة.