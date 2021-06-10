هجوم بمسيرات مفخخة يستهدف مطار بغداد الدولي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، تعرض مطار بغداد الدولي، في وقت متأخر الأربعاء، لهجوم بـ 3 مُسيّرات مفخخة، تم إسقاط إحداها، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي على قاعدة "بلد" الجوية شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة تتبع الدفاع)، في بيان، إن "جماعة خارجة عن القانون (لم تحددها) استهدفت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة".

وأضافت الخلية أنه "تم إسقاط طائرة" من المُسيّرات الثلاث.

ولم يوضح البيان مصير المسيرتين المتبقيتين أو ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

لكن مصدرا أمنيا في شرطة بغداد، طلب عدم نشر اسمه، قال إن "الطائرتين سقطتا في محيط مطار بغداد، وكانتا مفخختين، ولم تخلفا أي خسائر مادية أو بشرية".

وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء بعد أن استهدفت الجماعة، مساء الأربعاء، قاعدة "بلد" الجوية (توجد بها قوات أمريكية) في محافظة صلاح الدين (شمال) بثلاثة صواريخ، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية.

ويضم مطار بغداد الدولي جزأين، الأول مدني تابع لسلطة الطيران المدني، والآخر عسكري، وهو قاعدة "الشهيد محمد علاء" وتتبع لقيادة القوة الجوية، وتوجد بها قوات أمريكية وعراقية.

ولم تتبنّ أي جهة الهجومين حتى الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت قواعد عسكرية في العراق، تضم قوات أمريكية، وسفارة واشنطن في بغداد، لهجمات صاروخية، اتهمت الولايات المتحدة فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.