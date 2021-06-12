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الجيش التركي يحيد 3 إرهابيين في عملية بشمال العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.06.2021 12:31
آخر تحديث في 12.06.2021 12:36
الجيش التركي يحيد 3 إرهابيين في عملية بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في عملية استهدفت مغارة يختبئ بها الإرهابيون في إطار عملية المخلب-البرق بشمال العراق.

وذكر بيان للوزارة نشر في حسابها على "تويتر" السبت، أن القوات المسلحة التركية تواصل ببطولة مكافحتها الإرهابيين في معاقلهم شمال العراق.

وأضاف البيان أن القوات التركية ضبطت أسلحة وذخائر في المغارة، منها قناصتين وبندقيتين وقاذفتي صواريخ ضد الدروع وسلاح دوشكا، وأسلحة أخرى، و35 قنبلة يدوية وذخائر.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "المخلب البرق" و"المخلب الصاعقة" ضد "بي كا كا"، في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان".

يذكر أن "بي كا كا" تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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