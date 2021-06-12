السعودية: موسم الحج هذا العام يقتصر على حجاج الداخل

أعلنت السعودية، السبت، اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري، على 60 ألف حاج من داخل المملكة، بسبب "تحورات" فيروس كورونا في العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن إجراءات موسم الحج لعام 2021، بثته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة: "تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هـجريا للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج".

وأضاف أن "العالم لا يزال يعاني من تفشي كورونا رغم توافر اللقاحات المضادة للجائحة، وهناك دول تعاني من زيادة في معدل الإصابات، كما تظل أبرز التحديات في ظهور تحورات جديدة للفيروس، ولذلك حرصنا على عدم انتشارها بين الحجاج".

بدوره، قال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، خلال المؤتمر ذاته، إنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج غدًا الأحد، وإتاحة ضوابط الحج وآليات التسجيل للراغبين في الحج، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الحج والعمرة، في بيان، أن قرارها باقتصار موسم الحج على 60 ألفا جاء لـ"حرصها على تحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك".

وتشهد السعودية مؤخرا تصاعدا لافتا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى الجمعة، 463 ألفا و703 إصابات بالفيروس، بينها 7 آلاف و537 وفاة، و446 آلاف و54 حالة تعاف.