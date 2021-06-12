بعد ساعتين.. 3.72% نسبة المشاركة بالتصويت في انتخابات الجزائر

كشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، السبت، أن نسبة المشاركة في الاقتراع بالانتخابات البرلمانية بلغت 3.72 بالمائة بعد ساعتين من فتح مكاتب التصويت.

جاء ذلك في مداخلة لشرفي عبر التلفزيون الرسمي الجزائري.

وقال شرفي إن "نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية حتى الساعة العاشرة (9:00 تغ) أي بعد ساعتين من بداية التصويت بلغت 3.72 بالمائة".

وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 3.11 بالمئة بالنسبة للجالية في الخارج.

وفي آخر انتخابات نيابية شهدتها الجزائر عام 2017 بلغت نسبة مشاركة بـ 4.3 بالمائة في نفس التوقيت (ساعتين بعد بداية التصويت).

وبحسب السلطة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 24 مليونا، من أصل نحو 43 مليونا تعداد سكان البلاد، منهم 902 ألفا و865 ناخبا جزائريا مسجلا بالخارج بدأوا التصويت بعدة مراكز دبلوماسية، الخميس الماضي.‎

ويبلغ عدد المكاتب المخصصة للعملية الانتخابية، 61 ألفا و543 مكتبا داخل التراب الجزائري و357 بالخارج، وفق ذات المصدر.

وفي تمام الساعة الثامنة من صباح السبت (07:00 ت.غ)، انطلقت عملية التصويت لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث مقرر استمرارها حتى الساعة 19:00 (18:00 ت.غ)، مع إمكانية التمديد لساعة واحدة.

وتعد هذه الانتخابات النيابية الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصل سدة الحكم في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2019، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير من العام ذاته.