قتيل وعدد من الإصابات في قصف للنظام السوري على قرى إدلب

قتل مدني وأصيب 10 آخرون على الأقل في قصف لقوات النظام السوري على قرى بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، السبت، أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة إيرانيا، واصلت قصف تجمعات سكنية في محافظة إدلب.

ولفت إلى أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الداعمة لها، قصفت في ساعات الصباح بأسلحة أرض- أرض قرى كفرلاتا، وبينين، وكفرعويد، وفليفيل، وسفوهين، ودير سنبل، ومرعيان، ومغارة.

وفي تصريح للأناضول أفاد المسؤول الإعلامي للدفاع المدني في إدلب (الخوذ البيضاء) فراس خليفة، أن مدنيا قتل في القصف على كفرلاتا فضلا عن إصابة 10 آخرين.

وأوضح أن بين المصابين طفلين وشخص في حالة خطرة، وأن الجرحى نقلوا إلى المراكز الصحية.

والخميس، نفذت قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا هجوما على قرية إبلين بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 13 آخرين.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار من العام الماضي.