إسرائيل اعتقلت 3100 فلسطيني خلال مايو فقط

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأحد، إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال مايو/أيار الماضي، 3100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

جاء ذلك في بيان مشترك، لمؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة (جميعها غير حكومية).

وقال البيان إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 3100 فلسطيني من بينهم 42 من النساء و471 طفلًا، من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة".

وذكرت أن أعلى حالات الاعتقال كانت "في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث بلغت نحو 2000 حالة اعتقال، من بينهم 291 طفلًا".

وأشارت إلى الإفراج عن أغلب المعتقلين بشروط، وتوجيه لوائح اتهام لأكثر من 170 منهم.

وأضافت أن نحو 1100 حالة اعتقال سجلت في الضفة الغربية "من بينهم 180 طفلاً وطفلة، و42 من النساء والفتيات".

وبينت أن أعلى الاعتقالات كانت في مدينة القدس بتسجيل 677 حالة اعتقال.

ورصدت مؤسسات الأسرى "استمرار ملاحقة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي (قبل إلغائها)، حيث اعتقل الاحتلال 6 من مرشحين قائمة "القدس موعدنا" (حماس)، إضافةً إلى نائبيْن سابقيْن في المجلس التشريعي".

ووثقت المؤسسات الفلسطينية صدور 200 أمر اعتقال إداري، بينها 116 أمرا جديدا، خلال الشهر الماضي.

والاعتقال الإداري، حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.

وأشار بيان المؤسسات إلى استمرار 5 أسرى في الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا)، من بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية والمضرب منذ 40 يوما.

وفي المجمل، تقول مؤسسات الأسرى إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية مايو/أيار نحو 5300، بينهم 40 أسيرة، ونحو 250 طفلًا، ونحو 520 معتقلا إداريا.

وذكرت أن من بين الأطفال "81 طفلًا من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين".